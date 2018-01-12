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Şimşek: 15 yıllık büyüme performansı çok hızlı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2017 Yılı Ekonomik Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Beklentileri" konulu MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.
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