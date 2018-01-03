ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Sivas katmeri tescil yolunda

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, Sivas katmerinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.