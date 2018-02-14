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TEI'de 36 kursiyer işbaşı yaptı

Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Programı'na katılan 36 kişi, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de işbaşı yaptı. Eskişehir Valisi Çakacak, kursiyerlerin işe başlamaları dolayısıyla törende konuşma yaptı.
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