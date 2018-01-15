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"Bu tesis Türkiye'yi dünya lideri konumuna getirecek"

Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılış töreninde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, tesisin, Türkiye'yi soda külü üretiminde dünya lideri konumuna getireceğini söyledi.
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