ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Üç tavukla başladı üç bin tavukluk çiftlik kurdu

Uşak'ta hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başlayan ve yumurtaları rağbet görünce bunu gelire dönüştürmek isteyen Ömer Çoban, 3 bin tavuk kapasiteli tesis kurdu. Çoban, sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.