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Üreticileri don endişesi sardı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık 2 ay erken çiçek açan badem ağaçları, olası don riski yüzünden üreticiyi endişelendiriyor.
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