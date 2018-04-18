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Yerli tütün için destek önerisi

Royal Tobacco Genel Müdürü Mehmet Mavi, kaçak tütünle mücadele kapsamında getirilen yasal düzenlemenin istenilen neticeyi alabilmesi için üreticiye ekonomik destek sağlanması söyledi.
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