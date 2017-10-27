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Zeybekci'den dolar yorumu: Reel değil

Şu an gelinen kur noktasının kesinlikle reel olmadığını söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bugün, pazartesi, salı bunlar geçmiş olacak" diye konuştu.
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