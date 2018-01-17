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14 kişilik minibüse 71 kişiyi sığdırdılar

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, 14 kişilik bir minibüsteki 69 kaçak göçmen yakalanırken, bu kişilere yardım eden 2 zanlı tutuklandı.
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