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“214 hedef etkisiz hale getirilmiştir”

Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor" dedi.
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