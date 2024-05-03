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Yağ fabrikasında korkutan yangın

Aksaray'da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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