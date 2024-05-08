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  4. Görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Havalimanı'nda arızalanan kargo uçağının gövde üzerine iniş anı

Görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Havalimanı'nda arızalanan kargo uçağının gövde üzerine iniş anı

İstanbul Havalimanı'nda yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağının arıza sebebiyle gövde üzerine iniş yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Sabah saatlerinde İstanbul Havalima'nında iniş takımları arızası nedeniyle gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kalan kargo uçağının yaşadığı kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya dair bilinenler

Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi. Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı. Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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