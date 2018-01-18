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"ABD kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı"

İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir." dedi.
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