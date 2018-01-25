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"O açıklama önceden yazılmış"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin "O açıklama görüşme yapılmadan hazırlanmış Amerika tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açılama oldu." dedi.
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