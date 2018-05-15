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"Akdeniz'i Temizleyelim" etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Akdeniz'e kıyısı bulunan 21 ülkede eş zamanlı yapılan "Akdeniz'i Temizleyelim-Clean Up The Med" kampanyasının Türkiye ayağı kapsamında dalgıçlar denizde, öğrenciler ise sahilde temizlik çalışmasına katıldı.
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