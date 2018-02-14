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"Bu yıl TEOG olmayacak"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bu yıl da TEOG sınavının olacağına ilişkin iddialara, "Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz" dedi
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