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Balık fiyatları el yakıyor

Çanakkale'de son günlerde havaların soğuması nedeniyle balık fiyatları tavan yaptı.
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