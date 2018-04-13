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Başbakan'dan Amerika-Rusya gerginliğine uzlaşı çağrısı

Başbakan Yıldırım: "Amerika-Rusya gerginliği, işleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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