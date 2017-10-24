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"Baykal'ın sağlık durumunda düne göre geriye gidiş yok"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına, Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi
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