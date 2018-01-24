ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya neden oluyor. Otoyolun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.