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"Böyle adalet anlayışı olamaz, dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar"

Erdoğan, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin soruya "Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmelidir. Böyle bir adalet anlayışı olamaz." dedi.
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