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Çağlayan Adliyesi'nde çatışma

İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi yaralandı.
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