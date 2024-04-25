Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 622 bin 985 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 884 bin 380 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 237 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 940 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 749 lira 8 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 725 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 533 bin 367 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 961 bin 57 metreküp olarak kayıtlara geçti.