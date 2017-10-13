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California'daki yangın etkisini artırıyor: 31 ölü

California'da süren ve rüzgarın etkisi giderek büyüyen kırsal yangınlarda en az 31 kişinin öldüğü ifade edildi.
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