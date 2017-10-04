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Çavuşoğlu: ABD'nin silahları geri alıp almadığını göreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rakka operasyonunun bittiğini ve ABD'nin YPG'ye verdiği silahları geri alıp almayacağını göreceğimizi söyledi.
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