ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

CHP İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.