ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahası ve sınırlar kapatılacak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'ye yönelik olarak, "Hava sahaları da kapatılacak, sınırlar da kapatılacak. Memurunun maaşını ödeyemiyorsun, ne yapacaksın?" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.