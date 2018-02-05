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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılandı.
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