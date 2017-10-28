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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim mesajında, "DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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