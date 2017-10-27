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Deniz Baykal'dan iyi haber

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Baykal iyi yolda sabır gerekiyor. Yavaş yavaş komadan çıkıyor, bilinci açılıyor" dedi.
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