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Erdoğan: En kısa sürede istifa edeceklerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifaları istenen belediye başkanlarına ilişkin, "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Aksi taktirde gereği yapılacaktır" dedi.
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