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Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başta Suriye ve Irak olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.
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