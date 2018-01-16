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“Göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir”

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya'yı da ABD'yi de uyarmak zorundayız." dedi.
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