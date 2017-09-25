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Habur’da tatbikat 8’inci gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 8’inci gününde devam ediyor.
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