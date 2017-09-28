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İBB'de yeni başkan bugün belli olacak

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi, bugün yapılacak seçimle belli olacak.
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