İskenderun Limanı'nda son durum: Alevler yeniden yükselmeye başladı
Son dakika gelişmesi… İskenderun Limanı’ndaki yangın yeniden şiddetlendi. Bölgeden gelen son görüntülerde, alevlerin yeniden büyüdüğü görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisiyle büyük bir yangının başladığı İskenderun Limanı'nda akşam saatlerinde uçaklarla müdahalede bulunulan İskenderun Limanı'nda alevler yeniden şiddetlendi.
Kara Kuvvetleri'na ait helikopter ve Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla müdahale edilen ve 'yangın söndürme topu' atılan İskenderun Limanı'nda alevlerin yeniden yükselmeye başladığı görüldü.
CNNTürk televizyonunun canlı yayınında ekiplerin müdahalesinin sürdüğü, limanda küçük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.
Taşımacılık şirketi AP Moller Maersk, limanın ciddi yapısal hasar gördüğünü ve limandaki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.
Maersk faaliyetlerini durdurdu
Maersk yaptığı açıklamada, liman faaliyetlerinin ne zaman normale döneceğinin belli olmadığını belirtti.
Uyarıda "İskenderun'daki durum göz önünde bulundurulursa, limana gönderilmesi planlanan ya da halihazırda buraya doğru ilerleyen gemilerin tümünün istikametini değiştirmemiz gerekecek" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Konteynerleri, kapasitesi elverişli yakındaki limanlara yönlendirmeyi ya da, (Türkiye'deki) Mersin Limanı ve (Mısır'daki) Said Limanı gibi ara sevkiyat limanlarında bekletmeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.