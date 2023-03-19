İstanbul Boğazı'nda hafif sis etkili oluyor

Kent genelinde hafif yağış yaşanırken, Boğaz'ın her iki yakasındaki yüksek kesimlerde de sis, yer yer etkili oluyor.

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Ortaköy ve Sarıyer sahillerinde balık tutmanın keyfini çıkarıyor.