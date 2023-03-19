İstanbul Boğazı'nda hafif sis etkili oluyor
İstanbul'da, yağışla birlikte Boğaz'da sis etkili oluyor. Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini hafif şekilde gösteriyor.
Haber Merkezi
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Kent genelinde hafif yağış yaşanırken, Boğaz'ın her iki yakasındaki yüksek kesimlerde de sis, yer yer etkili oluyor.
Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise Ortaköy ve Sarıyer sahillerinde balık tutmanın keyfini çıkarıyor.