İstanbul Boğazı'nın rengi turkuaza büründü

İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde gözlemlenen turkuaz renk değişimi, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Özellikle Boğaz’ın akıntının güçlü olduğu bölgelerinde deniz yüzeyinin açık mavi ve turkuaz tonlara bürünmesinin nedeninin alg patlaması olduğu belirtildi.

Deniz bilimleri uzmanlarına göre, bu renk değişiminin temel nedeni “Coccolithophore” adı verilen mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalması.

Karadeniz’de doğal olarak bulunan bu tek hücreli canlılar, hücre yüzeylerinde kalsiyum karbonat taşıyor. Güneş ışığını yansıtan bu yapı sayesinde deniz suyu turkuaz ve açık mavi tonlarda görülüyor.

Bilim insanları, Coccolithophore türlerinin yalnızca görsel bir değişime neden olmadığını, aynı zamanda küresel karbon döngüsünde önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu canlıların atmosferdeki karbonun deniz tabanında depolanmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

