İstanbul Boğazı'nın rengi turkuaza büründü

Deniz bilimleri uzmanlarına göre, bu renk değişiminin temel nedeni “Coccolithophore” adı verilen mikroskobik alglerin yoğun şekilde çoğalması.

Karadeniz’de doğal olarak bulunan bu tek hücreli canlılar, hücre yüzeylerinde kalsiyum karbonat taşıyor. Güneş ışığını yansıtan bu yapı sayesinde deniz suyu turkuaz ve açık mavi tonlarda görülüyor.

Bilim insanları, Coccolithophore türlerinin yalnızca görsel bir değişime neden olmadığını, aynı zamanda küresel karbon döngüsünde önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu canlıların atmosferdeki karbonun deniz tabanında depolanmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.