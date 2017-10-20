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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

Eminönü ile Alibeyköy arasını 35 dakikaya düşürecek tramvay hattının animasyonu yayınlandı.
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