KASİAD VE KASİAD Vakfı’na teşekkür

Kısa adı KASİAD olan Kastamonulu Sanayici ve İşadamları Vakfı, ülkemizde yaşanan deprem felaketinde devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergiledi. KASİAD, yaraların sarılması için iş dünyası ile birlikte yürüttüğü yardımlarla afetzede vatandaşlara sunduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkür belgesine layık görüldü.

Gerçekleşen ödül töreninde; İstanbul AFAD’tan sorumlu Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar ve Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, KASİAD ve KASİAD Vakfı Genel Sekreteri Cemal Şenol ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Yılmaz’a ödülünü takdim etti.