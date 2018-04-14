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“Ortadoğu’da yaşananları büyük bir kaygıyla takip ediyoruz”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, savaştan yana olmadıklarını, Ortadoğu'da yaşananları büyük bir kaygıyla takip ettiklerini ve bir an önce bu savaşın bitmesini istediklerini dile getirdi.
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