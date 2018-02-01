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Otobüs kazasında yaşanan panik anları kamerada

Üsküdar'da bir özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazada yaşanan panik anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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