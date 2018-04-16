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Macron'a bir tepki de Çavuşoğlu'ndan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye saldırısı için "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Bizim Rusya ile ilişkimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil" dedi.
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