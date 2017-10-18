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Sağlık Bakanı Demircan'dan Baykal açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar" dedi.
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