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Şeytan Sofrası'nda yanan ağaçları ilçe meydanında sergilediler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası mevkisinde "Cennet Koyu" olarak anılan bölgede 17 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 20 hektar alanda etkili olan yangında zarar gören bazı ağaçlar ilçe meydanında sergilendi.
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