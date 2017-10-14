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Şimşek: ABD'nin tavrı sürdürülebilir değil

Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD ile yaşanan vize krizinde Türkiye’nin gerekeni yaptığını ancak ABD'nin tavrının sürdürülebilir olmadığını söyledi.
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