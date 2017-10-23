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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, kirpi, zırhlı kobra aracı ile komando birlikleri sevk edildi.
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