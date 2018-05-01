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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'de güvenlik önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
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