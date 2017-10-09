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Türk askeri sınırı geçti

Türk askerleri, İdlib'e icra edilecek harekat kapsamında keşif faaliyetlerinde bulunmak üzere sınırı geçti.
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