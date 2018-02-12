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"Ya ilişkileri düzelteceğiz ya tamamen bozulacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak" dedi.
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